Rússia. Os riscos das sanções para os bancos do Ocidente

Menos de um mês antes da ofensiva da Rússia sobre o país vizinho, Andrea Orcel, diretor-executivo do maior banco da Itália, o UniCredit, averiguou a hipótese de comprar um banco russo e chegou mesmo a participar numa reunião com o presidente Vladimir Putin, para discutir oportunidades de negócio para as empresas italianas.Agora, o banqueiro enfrentadevido às sanções ocidentais.A rapidez da invasão russa, seguida das também velozes retaliações do Ocidente contra Moscovo, apanharam de surpresa os bancos internacionais que ainda operavam no país desde a anexação da Crimeia, em 2014, altura em que a maioria dos banqueiros optou por se afastar desse país do leste, augurando já riscos para os seus negócios.Os que escolheram lá continuar enfrentam, neste momento, um elevadíssimo preço por terem ignorado os sinais de aviso iniciais.À parte do UniCredit,, um dos maiores bancos da Europa, com sede em França; a cooperativa de bancos, e o norte-americano, a maior empresa de serviços financeiros do mundo.Em conjunto, as quatro entidades apresentam. Os mais de 30 mil funcionários que para elas trabalham na Rússia têm, neste momento, os empregos em risco.“Seria fácil para mim dizer que vamos sair da Rússia. Isso é o que todos nós queremos fazer. No entanto, a UniCredit tem cerca de quatro mil trabalhadores na Rússia. Cobrimos 1.500 empresas... precisamos de pesar as consequências e a complexidade de desvincular um banco inteiro de um país”, disse aoo CEO Andrea Orcel.

Encontrar comprador pode ser missão impossível

O encerramento voluntário das operações é, segundo os banqueiros, a solução mais difícil para o problema. “Não é como se fossemos uma cadeia de retalho e pudéssemos deixar os nossos bens na Rússia e despedir o pessoal.. Isto pode criar muitos problemas”, explicou o diretor de um outro banco aoA eventual estratégia de vender os negócios a bancos russos é a mais atrativa, pois evitaria perdas mais elevadas. Porém,. Foi o caso do Citigroup, que anunciou a intenção de vender os serviços na Rússia no verão passado e ainda não o conseguiu. Agora, com guerra e sanções, ainda mais longínqua se torna essa hipótese.Para dificultar a já complicada estratégia, Moscovo anunciou novas regras que os investidores estrangeiros devem cumprir caso queiram comprar ou vender bens russos. Entre elas está o fornecimento de dados sobre benefícios trazidos pela venda e o esclarecimento “do objetivo, conteúdo e condições essenciais da transação”, em russo.E, para além de todos os riscos inerentes às sanções,e apreender os bens das multinacionais que deixarem o país.“O que está a acontecer na Rússia é, a constante escalada de sanções torna-o inevitável”, explicou aoo presidente de um grande banco europeu. “... seria preciso um milagre para que pudéssemos voltar a operar no país a partir de agora”.

“Pessoas podem ser usadas com peões”

Há, além disso, uma sensação generalizada entre o setor da banca – e não só – de que as sanções ocidentais são de longo prazo. Significa isto que é necessário tomar decisões estratégicas para que os bancos consigam proteger a credibilidade que conquistaram desde a crise financeira global.Seguindo esse raciocínio, as empresas de serviços financeiros Citigroup, JPMorgan e Goldman Sachs, todas elas norte-americanas,que desejem sair desse país.“Putin tem cada vez menos formas de ripostar, está encurralado [pelas sanções] e”, alertou à agência Reuters um funcionário sénior de um grande banco norte-americano.Existe, porém, uma contradição: os contornos das sanções aos bancos na Rússia levam a que estes precisem de mais, e não menos, mão-de-obra para poderem aumentar a triagem de clientes e evitar penalidades financeiras por eventuais violações das novas regras.No entanto,de que as instituições bancárias foram alvo logo no primeiro dia de sanções, explicou uma fonte à Reuters.

c/ agências