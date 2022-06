Rússia torna-se maior fornecedor de petróleo da China

O volume de exportação russo aumentou 28%, atingindo o mais elevado nível de troca comercial entre a Rússia e a China. São mais de seis mil milhões de dólares .



O preço do petróleo russo baixou, devido às sanções, e está a sair através do porto de Kozmino.



Os Estados Unidos baniram a importação de petróleo russo e a União Europeia decidiu no mês passado acabar com a maior parte da importação de petróleo russo até ao final do ano.