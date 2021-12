Rússia usa presença militar junto à Ucrânia para ser reconhecida como potência - investigadora

"Na atualidade, recorda a famosa fórmula de alguns analistas `more tanks, more talks` [mais tanques, mais diálogo]..., no fundo o que Presidente russo pretende com estas remilitarizações junto à fronteira com a Ucrânia é que a Federação russa seja reconhecia pelos seus pares", indicou a investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) e especialista em leste europeu.

"Putin já conseguiu isso este ano, quando surgiu essa primeira demonstração de força, que depois culminou na primeira cimeira entre os Presidentes Putin e Biden em Genebra em 16 de junho".

Na passada terça-feira os líderes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, mantiveram uma nova conversa, em formato virtual, centrada na crise da Ucrânia, onde a região do Donbas (leste) permanece controlada pelos separatistas pró-russos.

Já na perspetiva da académica Mónica Dias, professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, o rescaldo deste encontro foi claro.

"Biden apoia completamente a Ucrânia, e neste momento é com um cheque. Disponibiliza para o Presidente [ucraniano Volodymyr] Zelenski e para a Ucrânia muito dinheiro para que possa construir uma força militar, a sua defesa em relação à Rússia", indicou em declarações à Lusa.

"Biden também já disse que não vai enviar tropas, mas provavelmente manter o apoio logístico e económico, e prosseguir nessa via. O que neste momento está em causa é uma operação diplomática, uma operação de `marketing`, que é importante... É a negociação, lançar a força, mostrar a força dos atletas antes das negociações, uma demonstração de força dos dois lados, mas que ainda não vai ter consequências. Vai haver uma conversação, o contar das espingardas, mas não vai passar daí", prognosticou a professora da Universidade Católica.

A anexação da península da Crimeia por Moscovo na primavera de 2014, e a guerra no leste ucraniano que se seguiu, motivaram a aplicações de sanções ocidentais a Moscovo, e as ameaças intensificaram-se após as recentes alegações sobre os preparativos de uma invasão militar russa, com dezenas de milhares de soldados concentrados junto às fronteiras comuns.

"Esta nova militarização foi uma manifestação bastante expressiva, com algumas das autoridades europeias e norte-americanas a supor tratar-se de uma preparação para uma invasão, e voltou a obrigar a que se esgotassem os mecanismos e instrumentos no plano político-diplomático entre as partes", frisou ainda a investigadora Sónia Sénica.

Na sua análise, e até ao momento, Putin e a liderança russa têm conseguido capitalizar a situação.

"Num primeiro momento [Putin] consegue que o Presidente dos EUA Joe Biden manifeste e reitere de forma pública que a Rússia é um grande poder, algo que a Rússia queria ver reconhecido desde o fim da Guerra fria. E neste momento consegue obrigar que a outra parte encete um diálogo ao fazer uma marcação clara de força decisiva, que neste caso é a intransigência neste espaço regional, nomeadamente em relação à Ucrânia, e mesmo à Bielorrússia, mesmo sabendo que a liderança de Lukashenko tem sido pró-russa".

A crise na Ucrânia tem sido incluída na categoria dos conflitos "gelados" e que se vão reacendendo, assinala, apesar de se denotarem momentos diferenciadores.

"Num primeiro momento, podemos ler a anexação da Crimeia em 2014 como um momento em que, nunca assumindo de forma oficial o apoio aos separatistas nessa área do leste europeu, a Rússia tentou pôr em prática um dos seus grandes cânones à época, a defesa do mundo russo, para depois justificar a aceitação do resultado do referendo à população e a aceitação do seu resultado e a justificação da anexação", referiu.

"É o mundo dos russo-falantes e descendentes de russos que por razões históricas ficaram fora do território da Federação russa. Nesse sentido, serviu para justificar essa ação".

Apesar de a anexação da Crimeia não ser internacionalmente reconhecia pela maioria dos países -- a Bielorrússia do Presidente Lukashenko disse recentemente que considerava esta península território da Rússia --, Moscovo continua a manter uma perspetiva de abrangência e que a investigadora especificou: "A própria Ucrânia também se insere nessa geografia da `Grande Rússia`, do mundo eslavo russo, que faz sentido ter uma proximidade necessariamente política e social, além de histórica e cultural, para justificar o atual momento".

Após o período "fraturante" da anexação da Crimeia, que agravou substancialmente o relacionamento da Rússia com "o ocidente alargado" (União Europeia, Estados Unidos e Aliança Atlântica), e ao deslocar uma importante força militar para junto da fronteira ucraniana, a Rússia "está a mostrar de facto que não vai admitir o alargamento, nomeadamente da NATO".

No entanto a investigadora assinala outro aspeto decisivo e que considera negligenciado e numa situação "trágica" que a Ucrânia atravessa.

"O maior flagelo é a questão da população local, com momentos de grande tensão militares e sociais, e a parte humana do conflito é muitas vezes desprezada, mas é muito importante. E nos políticos de Kiev o que se nota é que o seu país, ou o destino do seu país, está a ser tratado à sua margem pelas grandes potências, que foi o que sucedeu na recente videoconferência entre os líderes russo e norte-americano", concluiu.