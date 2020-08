Ryanair admite fazer "cortes selvagens" em Portugal a partir do Inverno

Sem adiantar números, o responsável reconhece que estão a viver "tempos incertos", por isso admite a mudança de estratégia da operadora de baixo custo, em todas as bases, em termos de capacidade e em aviões.



A decisão é conhecida na mesma semana em que a Ryanair anunciou que vai cortar 20% do horário planeado para setembro e outubro.



Darrell Hughes afirma ainda que já foram regularizadas as dívidas relacionadas com os descontos dos trabalhadores que estavam em falta à segurança social que o "erro administrativo" ocorreu no pico do confinamento e se deveu a uma mudança do sistema irlandês para o português.