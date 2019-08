Partilhar o artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo Imprimir o artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo Enviar por email o artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo Aumentar a fonte do artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo Diminuir a fonte do artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo Ouvir o artigo Ryanair. BE e PCP pedem fim dos serviços mínimos decretados pelo Governo