Ryanair. Cortes em postos de trabalho são "inevitáveis"

RTP31 Jul, 2019, 18:15 / atualizado em 31 Jul, 2019, 18:16 | Economia

Michael O'Leary, o CEO da Ryanair, sustenta que a empresa tem funcionários em excesso e que, contrariamente ao anunciado anteriormente e considerando o contexto de queda dos lucros, não serão todos necessários.







O presidente da companhia comunicou aos profissionais que a empresa tem, de momento, pilotos, hospedeiras e comissários de bordo a mais do que é necessário e que os planos de expansão vão ser afetados.

Brexit, uma preocupação



Numa mensagem de vídeo dirigida aos trabalhadores e a que ateve acesso, O’Leary diz que a empresa tem pelo menos 500 pilotos e cerca de 400 tripulantes de voo a mais. Além disso,"Faremos o nosso melhor para minimizar as perdas em termos de postos de trabalho, mas algumas são inevitáveis por esta altura", declara o CEO da Ryanair no vídeo.O'Leary terá anuído a um corte de 50 por cento no próprio salário e nos prémios anuais, ao abrigo de um novo contrato de cinco anos.A companhia publicou o vídeo na segunda-feira, após anunciar uma queda de 21 por cento nos lucros trimestrais. O'Leary pediu ainda desculpa aos funcionários, garantindo que os detalhes e os números relativos a despedimentos e a cortes salariais serão divulgados até ao final do mês de agosto.. Em março a companhia tinha cerca de 5500 pilotos, dos quais quase dez por cento podem estar em risco, e cerca de nove mil tripulantes.As intenções da Ryanair de reduzir postos de trabalho já eram conhecidas. A juntar à crise dos aviões e ao atraso na atualização da frota, vêm as preocupações relativamente ao Brexit. A companhia anunciara que havia a possibilidade de fechar algumas das bases europeias e de proceder a cortes, embora não tenha divulgado números.O anúncio de novos cortes surge na mesma altura em que