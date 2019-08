Ryanair. Primeiro dia de greve sem voos cancelados

Nos aeroportos, um dia como qualquer outro. Até domingo os tripulantes de voo da Ryanair em Portugal fazem greve. Mas a paralisação mal se fez sentir.



O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil diz que já apresentou uma denúncia à Autoridade para as Condições do Trabalho. Esta quarta-feira foi recebido pelo Ministro das Infraestruturas, para denunciar as alegadas ilegalidades praticadas pela transportadora aérea. E para saber o que pretende o Governo fazer quanto a aplicação da lei laboral portuguesa aos tripulantes da Ryanair e ao anunciado despedimento coletivo na base de Faro.



O sindicato critica também o Governo por ter decretado serviços mínimos.