Ryanair quer "concorrência a funcionar" e aeroporto do Montijo fora das mãos da ANA

Lusa 17 Mai, 2017, 12:05 | Economia

"A concorrência tem que funcionar. Tal como no futebol, não há um só clube", argumentou o responsável, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Questionado sobre o contrato em vigor para a ANA gerir todos os aeroportos nacionais, incluindo o Montijo, O`Leary respondeu que cabe ao Governo decidir sobre o assunto, recordando que em Londres foi forçada a venda de dois aeroportos e atualmente há "recordes batidos".

"A concorrência real será boa para o consumidor", afirmou ainda o responsável da companhia aérea de baixo custo, repetindo que, graças à sua posição de monopólio, a ANA está a adiar a abertura do Montijo enquanto aeroporto complementar de Lisboa.

O irlandês garantiu que "se fosse outro operador no Montijo, o aeroporto ia abrir mais cedo", repetindo que a ANA continua a impor constrangimentos no aumento do movimento do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que os movimentos deviam chegar, pelo menos, aos 50 por hora, contra os 40 atuais.

O`Leary criticou ainda a necessidade da realização de um estudo ambiental, questionando se "não é já tarde", uma vez que operam no Montijo voos militares.

"Agora que são campeões no futebol e nas canções [festival Eurovisão], também deviam ser no turismo. Além de vocês odiarem perder para Espanha", comentou ainda o responsável, numa referência à possibilidade de voos serem desviados para Málaga ou Valência, onde as taxas estão a diminuir, ao contrário das infraestruturas nacionais.

Na conferência de imprensa foi ainda referido pelo diretor comercial, David O`Brien, que "novas pessoas" da TAP voltaram a abordar a Ryanair para colaborações, depois de "as conversas estarem suspensas por meses".

Para explicar a situação, Michael O`Leary usou a metáfora de um convite para dançar numa discoteca: "Eventualmente vai acontecer. Estamos à espera de um `slow` [música calma], porque agora há demasiada `house music` [música eletrónica forte]".

A companhia anunciou um número recorde de reservas nos voos de verão, a previsão de transportar 3,2 milhões de clientes por ano em Lisboa e um novo serviço para a Terceira (Açores) e mais voos para Ponta Delgada.

"Este ano a Ryanair transportará mais de 10 milhões de clientes de/para Portugal", tornando a empresa na segunda maior companhia aérea no país, estimando que a possa vir a ultrapassar a líder TAP (com 11,7 milhões de clientes) "nos próximos dois ou três anos".

A decorrer estão ainda conversas com a ANA para eventual renovação do contrato para Faro e Porto.

Outro assunto abordado foi a necessidade de um acordo entre o Reino Unido e a Europa, no âmbito da saída do país do espaço da União Europeia, para não haver interrupção de movimentos depois de março de 2019, data do início do processo formal do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia).