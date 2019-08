Ryanair. Sindicato da aviação diz que companhia aérea está ameaçar despedir trabalhadores em greve

No segundo dia de paralisação dos tripulantes da Ryanair em Portugal, a Presidente do sindicato acusa a companhia aérea de ameaçar despedir os trabalhadores que estão a aderir à greve.



A greve continua sem grande expressão. Nos quatro aeroportos do país, as partidas e as chegadas estão a ocorrer sem qualquer problema.



Ainda assim o sindicato da aviação afirma que a adesão está entre os 80 a 90 por cento e acusa a companhia aérea de ter duplicado os serviços mínimos para garantir que não há quaisquer falhas nos voos. O sindicato insiste que a empresa continua a reagir à paralisação de forma ilegal.