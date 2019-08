Partilhar o artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve Imprimir o artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve Enviar por email o artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve Aumentar a fonte do artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve Diminuir a fonte do artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve Ouvir o artigo Ryanair. Sindicato fala em serviços mínimos "abusivos" e atentado do direito à greve