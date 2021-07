Ryanair vai contratar 2000 pilotos

Em comunicado enviado às redações, a Ryanair diz que o investimento em novos aviões, mais económicos, e que vão chegar durante a fase de recuperação da pandemia de Covid-19, vão criar "estas entusiasmente oportunidades para pilotos novos e experientes" com carreiras promissoras e "treino de classe mundial".





Diz a empresa que com base no desenvolvimento interno de carreiras, a maior parte dos lugares de comandante criados com estes novos aviões serão preenchidos por promoções internas, o que abre espaço para o recrutamento de co-pilotos.





A empresa avança também a possibilidade de formar novos pilotos com cursos que vão começar já em 2021 para que estejam prontos para entrar no ativo no verão de 2022, em posições em toda a Europa.







"Ao recebermos mais de 210 Boeing 737-8200, a Ryanair vai recrutar mais de dois mil pilotos nos próximos dois anos para ocuparem lugares criados por este crescimento", confirma o responsável pelos Recursos Humanos da Ryanair Darrell Hughes.