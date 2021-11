Sabugal recebe investimento de 200 ME em central de energia eólica e fotovoltaica

"Vamos ter um projeto, que está neste momento a iniciar, que talvez seja o maior projeto da zona Centro em termos de uma central com um misto de fotovoltaica e eólica no concelho, na zona de Valverdinho, que poderá ter um investimento à volta dos 200 milhões de euros", referiu o autarca à agência Lusa, à margem da sessão de inauguração da 5.ª edição da ENERTECH - Feira das Tecnologias para a Energia, que decorre até sábado, com o tema "Desafios da transição energética".

O investimento está projetado para a zona de Valverdinho, na área da Freguesia de Casteleiro, e, segundo o autarca, será "o mote" para o concelho do Sabugal se afirmar no mercado, na área das energias renováveis.

A empresa que vai concretizar o projeto ficou posicionada em primeiro lugar num leilão de energia e a unidade terá uma capacidade de produção de 45 megawatts, adiantou Vítor Proença.

O projeto "é uma realidade, já não volta atrás" e o município do Sabugal, no distrito da Guarda, situado junto da fronteira com Espanha, considerou o projeto de interesse municipal.

"É uma realidade que nós temos que acarinhar e apadrinhar com toda a nossa vontade", disse o responsável, acrescentando que a futura central irá ocupar uma área de cerca de 300 hectares.

Quanto a mais-valias para o município, o autarca admite que irá fazer "mexer a economia local", favorecer a criação de empresas de prestação de serviços e criar postos de trabalho indiretos.

A 5.ª edição da ENERTECH, que se realiza no Pavilhão Multiusos ExpoSabugal, é "marcadamente tecnológica, direcionada para o setor das energias renováveis, tecnologias e eficiência energética", segundo a organização.

Durante o evento anual, que conta com 54 expositores e decorre até sábado, haverá demonstrações de equipamentos, `workshops` de sensibilização ambiental e um espaço de divulgação científica (com possibilidade de promoção de encontros bilaterais).

De acordo com o programa, na sexta-feira serão realizadas conferências sobre "Biomassa e gestão florestal" e "Desafios da transição energética".

Em paralelo, durante os três dias da feira, vai decorrer um mercado da terra "made in Sabugal", que será "uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local", assim como um espaço dedicado aos mais novos, momentos musicais e uma caminhada, entre outras atividades.

Na animação musical estão programados concertos dos grupos "Prós e Contras" (hoje, pelas 20:00) e "Volta e Meia" (pelas 20:00 de sexta-feira).

A organização da ENERTECH é da responsabilidade do município do Sabugal, em parceria com a ADES - Associação Empresarial do Sabugal, a ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, os Institutos Politécnicos de Castelo Branco e da Guarda, e a Universidade da Beira Interior (Covilhã).

É intenção da organização internacionalizar a feira que já é considerada "uma referência a nível regional e nacional", segundo o autarca do Sabugal.