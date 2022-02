Safie Groupe SA não está habilitado a conceder crédito, alerta Banco de Portugal

"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua através do site https://www.safiegroupe.com/, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito", referiu.

Na mesma nota, o BdP recordou que "a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma".

"As listas das entidades autorizadas a conceder crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt", sublinhou.