Saída do Reino Unido sem acordo causará choque económico na Irlanda, alerta Banco Central irlandês

O alerta do BCI foi publicado no último relatório trimestral da instituição, em que, aborda a incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (`Brexit`), que está agora agendada para o próximo dia 31 de outubro.

Segundo o banco central irlandês, um `Brexit` selvagem seria o rastilho para um endurecimento abrupto das "condições financeiras globais" e causaria "danos macroeconómicos" na Irlanda. O BCI antecipa que, este cenário, teria "efeitos nefastos", por exemplo no setor imobiliário.

No mesmo relatório, o regulador lembra que depois do colapso do sistema bancário irlandês, em 2008, o setor tem vindo a recuperar há vários anos, mas alerta que os preços da habitação poderão disparar de novo se Londres terminar a relação com a União Europeia (UE) de forma desordenada.

O BCI salienta que, nos últimos anos, os fundos de investimento irlandeses e estrangeiros compraram várias carteiras imobiliárias para investir no segmento da locação o que fez aumentar os preços. Ao mesmo tempo, teve como resultado que um número significativo de compradores de primeira casa estejam não consigam ter acesso mercado.

Num cenário de `Brexit` sem acordo, a crise que se iria instalar poderia provocar um aumento do desemprego no país e, ao mesmo tempo, a saída precipitada do mercado imobiliário dos fundos de investimento. Estes dois fatores, segundo a análise do BCI, iriam trazer uma queda acentuada dos preços da habitação.

No mesmo relatório, o supervisor do mercado financeiro antecipa que um divórcio sem acordo entre Londres e Bruxelas poderá subtrair até seis pontos percentuais à taxa de crescimento da Irlanda nos próximos dois anos.

Tanto o BCI como o gabinete central de estatísticas irlandês (CSO na sigla em inglês) estimam que o Produto Interno Bruto cresceu, em 2018, cerca de 8%, quase mais 2% do que estava previsto. Apesar de este ano as previsões serem mais modestas, as duas entidades preveem que a economia da Irlanda cresça apenas 4,3% devido ao `Brexit`.

O BCI alerta ainda que, para além do Brexit, o setor financeiro do país também terá de enfrentar os riscos trazidos por outros fatores externos como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Este facto poderá causar um "ajuste súbito" das "condições financeiras globais" e o "ressurgimento de preocupações com a dívida soberana" na zona euro.

O relatório refere ainda que, depois da última grande crise, o sistema bancário irlandês está melhor preparado para "absorver os choques", em vez de os ampliar, como aconteceu no passado.