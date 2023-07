Sala de Aula do Futuro de Montemor-o-Velho vai ser alargada à população sénior

O projeto, inaugurado em abril, foi desenvolvido para potenciar a inovação nos processos de ensino e aprendizagem, nos diferentes níveis de ensino existentes no concelho.

"O desafio é envolver os avós também. Estamos a tentar programar que os avós venham com os netos, por forma a ser mais intergeracional aquela experiência imersiva", revelou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

Nesse sentido, a autarquia vai preparar uma ação de divulgação no Dia dos Avós, dia 26 de julho, sendo que a ideia será depois fazer visitas programadas à Sala de Aula do Futuro.

Atualmente, para a população sénior do concelho, está a ser criado um programa de literacia digital.

Em simultâneo, está a ser preparado um plano curricular para o próximo ano letivo a desenvolver com os alunos do pré-escolar e do 1.ºciclo, assim como um conjunto de `workshops` de robótica, programação, desenho 2D e 3D, de produção e tratamento de imagem digital de vídeo e fotografia para disponibilizar à comunidade.

O município está também a organizar um concurso de robótica e programação, a iniciar no próximo ano letivo, junto dos jovens do 2.º, 3.º ciclo e secundário das escolas do concelho.

A Sala de Aula do Futuro está pensada para desenvolver e estimular o pensamento computacional e habilidades de `maker` (aprender através da prática), abrangendo áreas da robótica e programação.

A partir de uma abordagem `steam`, este espaço visa a aprendizagem através da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, dispondo, por exemplo, de equipamento multimédia, impressora 3D e impressora a laser.

"A Sala de Aula do Futuro é uma oportunidade que nós damos aos professores de introduzirem as novas tecnologias, de estimularem a inovação, o empreendedorismo e a concessão e execução de projetos de multimédia, de informática, de robótica. Ao possibilitar aos meus alunos e jovens do concelho essa experiência, eu estou a prepará-los para os desafios do século XXI", frisou o autarca.

A funcionar no edifício das Piscinas Municipais de Montemor-o-Velho, a Sala de Aula do Futuro realizou cerca de mil atividades pedagógicas, em âmbito estritamente escolar.

Este espaço pode ser visitado e utilizado durante o horário de funcionamento, no entanto, para a utilização do local para alguma atividade específica deverá ser feita uma marcação prévia.

O projeto, orçado em cerca de 54.500 euros, foi desenvolvido no âmbito da ação "Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar II" da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, cofinanciada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.