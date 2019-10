Salão Automóvel mostra modelos mais recentes de veículos elétricos e hibridos

O mercado dos automóveis eléctricos cresceu três e meio por cento no último ano. Os dados foram revelados no Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico que abriu esta sexta-feira no Porto, e decorre até domingo.

São cada vez mais uma aposta das marcas. A procura pelos veículos elétricos ou híbridos tem vindo a crescer no mercado nacional.



Nesta altura o segmento dos veículos elétricos e híbridos representa 3,5 por cento das vendas mas a tendência é para subir.



Nesta edição do Salão Automóvel estão algumas das novidades. Modelos que começam a ser uma opção na hora da compra e nada melhor do que experimentar para perceber as diferenças para um carro com motor a combustão.



As duas rodas também são uma opção na mobilidade. Além das trotinetes, há cada vez mais scoters electricas. O salão decorre até domingo na Alfândega do Porto.