Salário base dos técnicos superiores do Estado sobe 50 euros até 2023

"Os técnicos superiores vão ser valorizados, com um aumento de 50 euros no salário base desta carreira até 2023", pode ler-se num documento do Governo que sumariza as principais linhas orçamentais para 2022.

Está ainda previsto, de acordo com o mesmo documento, "um aumento significativo da posição de entrada para quem tenha um doutoramento em área relacionada com as suas funções".

O salário de entrada dos técnicos superiores na administração pública é atualmente de 1.205 euros, mas nas negociações com os sindicatos na semana passada, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública já tinha indicado que este valor iria subir, mas remeteu a negociação sobre a matéria para o início do próximo ano.

A ministra Alexandra Leitão indicou na altura que os salários de entrada iriam ser valorizados no caso dos futuros e atuais trabalhadores, ainda que de forma gradual.

A proposta do OE2022 prevê também que os assistentes técnicos e os assistentes operacionais vejam "a sua carreira reconfigurada, designadamente por força da subida do salário mínimo nacional", tal como previsto.

Além das valorizações nestas três carreiras, o Governo vai avançar com um aumento salarial de 0,9%, em linha com a inflação esperada para este ano, para a generalidade dos funcionários públicos, o que custará 225 milhões de euros brutos em 2022.

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.