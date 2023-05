Salário dos trabalhadores por conta de outrem aumentou apenas 118 euros entre 2011 e 2021

Há uma década esse mesmo salário estava 210 euros abaixo, mas se descontarmos o efeito da inflação, a diferença é de apenas 118 euros.



No mesmo período de tempo, as profissões não qualificadas foram as que mais cresceram em número de trabalhadores.



Os setores económicos que mais riqueza geram têm afinal salários abaixo da média nacional.



Dados da PORDATA conhecidos hoje, no Dia do Trabalhador.