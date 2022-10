Salário mínimo. Governo propõe subida para 760 euros no próximo ano

O salário mínimo nacional deve subir para 760 euros no próximo ano. A proposta do Governo foi entregue aos parceiros sociais. O Governo apresentou ainda um benefício de 50% no IRC para empresas que aumentem salários. Para o ano, o Governo quer pôr os privados a aumentar os salários em 5,1%.