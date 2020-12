Pandemia baixa salários e pressão permanece num futuro próximo, alerta OIT

O relatório refere também que, num futuro próximo, a crise poderá exercer uma forte pressão no sentido da baixa dos salários, e adianta que os salários das mulheres e dos trabalhadores com baixas remunerações foram desproporcionadamente afetados pela crise.A OIT sublinha que, embora os salários médios num terço dos países que forneceram dados parecessem aumentar, tal resultava em grande parte do facto de um número substancial de trabalhadores com salários mais baixos terem perdido os empregos e, por conseguinte, enviesarem a média, uma vez que já não estavam incluídos nos dados estatísticos relativos às remunerações das pessoas empregadas.

Nos países onde foram tomadas fortes medidas para preservar o emprego, os efeitos da crise foram sentidos principalmente ao nível da baixa dos salários e menos nas perdas massivas de emprego, indica a OIT.







Jornalista Natércia Simões.