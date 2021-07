Salários em atraso. Greve na Groundforce deverá gerar complicações nos aeroportos

, lamentou André Teives, do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), em entrevista à RTP esta sexta-feira.Segundo o representante dos trabalhadores, este ano já houve três vezes atrasos no pagamento de salários, a última das quais no mês passado, o que considera “inadmissível”.“Os interlocutores envolvidos nesta situação são os acionistas da empresa, seja a Pasogal [que detém 50,1 por cento da Groundorce], seja a TAP [que detém 49,9 por cento], que”, explicou André Teives.Os funcionários da Groundforce “têm ido trabalhar, ininterruptamente, para não deixar cair a empresa”, afirmou, e “a única coisa que exigem é que o seu salário seja pago pontualmente”, assim como o subsídio de férias, que está em atraso para 70 por cento dos trabalhadores.A greve de 48 horas vai ter iníciodecretados pelo Tribunal Arbitral: voos de Estado, voos de emergência e um voo por dia entre Porto Santo-Funchal e vice-versa.No início do mês, o STHA convocou uma greve na Groundforce para os dias 17, 18 e 31 de julho, 1 e 2 de agosto, tendo convocado ainda uma paralisação ao trabalho extraordinário desde as 0h00 da última quinta-feira até às 24h00 do dia 31 de outubro de 2021.A paralisação abrange os trabalhadores da Groundforce de, pelo que são esperadas perturbações em todos estes aeroportos já este fim de semana.

TAP “preocupada”

A TAP disse na quarta-feira estarpara o pagamento de subsídios de férias aos trabalhadores, segundo um comunicado."A TAP SA disponibilizou-se para fazer um novo adiantamento de fundos à SPdH (Groundforce) por conta de serviços prestados ou a prestar para que esta empresa pudesse pagar os subsídios de férias dos seus trabalhadores", lê-se na mesma nota, que recorda que a empresa de 'handling' rejeitou esta proposta.A rejeição, defendeu a transportadora.De acordo com a TAP, "em causa estava a disponibilização de forma imediata e a título excecional de fundos a título de adiantamento do pagamento de serviços prestados ou a prestar pela SPdH à TAP SA, destinados exclusivamente a permitir o pagamento dos subsídios de férias dos trabalhadores da referida empresa de prestação de serviços de assistência em terra".Nessa proposta, disse a TAP,, assim como os montantes inerentes a IRS e Segurança Social das suas remunerações, o que estabilizaria, de imediato, a situação socioeconómica dos trabalhadores" do grupo.A Groundforce considerou, por sua vez, esta quarta-feirapara o pagamento do subsídio de férias, e apelou à companhia aérea para que pague os serviços já prestados.

c/ Lusa