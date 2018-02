Saldo conjunto das balanças corrente e de capital recua para 2.699 milhões de euros em 2017

Lusa21 Fev, 2018, 14:36 | Economia

Segundo as estatísticas da balança de pagamentos relativas a dezembro de 2017 divulgadas pelo Banco de Portugal (BdP), "esta evolução foi determinada pelas balanças de bens e de rendimento primário".

Em 2017, a balança de bens e serviços registou um excedente de 3.511 milhões de euros, menos 305 milhões de euros do que no ano anterior, com as exportações a crescerem 11,2% (10,1% nos bens e 13,3% nos serviços) e as importações a aumentarem 12,2% (12,6% nos bens e 10,5% nos serviços).

"O aumento do excedente da balança de serviços em 2.158 milhões de euros foi insuficiente para compensar o incremento do défice da balança de bens de 2.463 milhões de euros", nota o banco central.

Na rubrica `viagens e turismo` o excedente aumentou 2.030 milhões de euros face ao ano anterior, para 10.861 milhões de euros.

Quanto à balança de rendimento primário, registou em 2017 um aumento do défice em 503 milhões de euros, para 4.859 milhões de euros, "em resultado da redução dos subsídios recebidos da União Europeia".

Já o excedente da balança de rendimento secundário aumentou 585 milhões de euros, para 2.226 milhões de euros, "principalmente por influência das transferências pessoais recebidas e pela redução da contribuição financeira para o orçamento comunitário".

Segundo o BdP, "o aumento do recebimento de fundos comunitários que se destinam a investimento não foi suficiente para evitar a redução do excedente da balança de capital em 57 milhões de euros, para 1.820 milhões de euros".

No ano de 2017, o saldo da balança financeira registou um acréscimo dos ativos líquidos de Portugal sobre o exterior no valor de 3.131 milhões de euros.

"Este aumento traduziu-se, essencialmente, na aquisição pelo setor financeiro de títulos de dívida emitidos por não residentes e na redução do passivo externo das administrações públicas", refere, destacando que em 2017 foram efetuados reembolsos antecipados de 10.013 milhões de euros (dos quais 1.001 milhões de euros em dezembro) ao Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira.