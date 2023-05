Saldo da balança comercial de Angola melhorou 7,6% no ano passado - INE

"Os resultados definitivos do comércio externo (exportação e importação) apurados para o ano de 2022 indicam uma taxa positiva de variação anual de 9,91% para as exportações e 14,42% para as importações, quando comparados com os de 2021", lê-se no documento consultado hoje pela Lusa.

No ano passado, "a balança comercial de Angola registou um saldo positivo de 14,90 biliões de kwanzas", acrescenta-se no relatório, que dá conta que, "comparando a evolução dos saldos entre 2021 e 2022, regista-se um crescimento de 7,59%" na diferença entre o valor das exportações e as importações.

No ano passado, Angola exportou o equivalente a quase 39,5 mil milhões de euros, tendo importado quase 14 mil milhões de euros, razão pela qual a balança comercial tendo um saldo positivo ainda mais expressivo, já que as exportações representam mais do dobro do valor das importações.

O petróleo representa praticamente 95% das exportações de Angola, que tem como principal cliente a China, que compra 43,70% do total, seguida da Índia, com 10,24%, e a França, com 7,25%.

Em sentido contrário, os principais fornecedores de Angola são a China, com 16%, Portugal, com 10,77%, e a Coreia do Sul com 9,24% do valor total das importações, de acordo com o INE.

"Os grupos de produtos que tiveram maior participação no valor total das exportações foram, fundamentalmente, os combustíveis minerais, com 94,92%, as `perólas, pedras e metais preciosos`, com 3,97%, enquanto que no valor total das importações os grupos de produtos que mais se destacaram foram os `combustíveis minerais`, com 22,42%; `máquinas e aparelhos`, com 18,57%, e `alimentares`, com 12,24%", lê-se ainda no relatório do INE.