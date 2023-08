Saldo da dívida direta do Estado aumenta ligeiramente para 292 mil ME em julho - IGCP

No boletim mensal, o IGCP explica que o ligeiro aumento refletiu sobretudo a subida do saldo de Obrigações do Tesouro (OT) em 899 milhões de euros e do saldo de Bilhetes do Tesouro (BT) em 556 milhões de euros.

O saldo de Certificados de Aforro (CA) também registou um aumento de 390 milhões de euros, parcialmente compensado pela redução do saldo de Certificados do Tesouro (CT) em 217 milhões de euros.

Também o saldo de Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) registou uma redução de 91 milhões de euros.

O IGCP adianta ainda que "incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 514 milhões de euros em julho, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 291.897 milhões de euros, aumentando 0,51% face ao mês precedente".