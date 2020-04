Saldo do Fundo Petrolífero timorense cai 818 milhões de dólares em dois meses

O balanço do Banco Central mostrou que, em 31 de março, o saldo do FP era de 17,029 mil milhões de dólares (cerca de 15,5 mil milhões de euros), quando no final de janeiro era de 17.847 milhões de dólares (16.245 milhões de euros).

A descida de cerca de 4,6% no valor do fundo deve-se ao comportamento dos mercados internacionais no investimento, já que, até final de março, o Governo não fez qualquer levantamento para a conta do Tesouro.

As bolsas internacionais têm sido afetadas pelos efeitos da pandemia da covid-19.

Ainda este mês, o Governo deverá pedir a transferência de até 250 milhões de dólares (cerca de 228 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço do tesouro e combate à covid-19.

Na semana passada, o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, promulgou o decreto do parlamento que autorizou este levantamento.

Do valor total, 150 milhões de dólares (137,94 milhões de euros) vão para "o financiamento de medidas de prevenção e combate à covid-19" e o restante para reforço da Conta Geral do Tesouro.

Os fundos para a covid-19 destinam-se a comprar medicamentos, material e equipamento médico, bem como a preparar instalações para quarentena e isolamento, formação e operacionalização de funcionários de saúde.

O total inclui 500 mil dólares (cerca de 460 mil euros) para o Parlamento Nacional desenvolver políticas e programas relacionados com a prevenção da covid-19.

Timor-Leste tem seis casos confirmados da covid-19, dos quais um já recuperado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 126 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.