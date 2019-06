O valor do saldo positivo nas contas públicas entre janeiro e março deste ano é de 178,500 milhões euros.



O ano arranca com um excedente orçamental que representa 0,4% da riqueza criada no país.



É a primeira vez em 24 anos que se regista um saldo positivo no primeiro trimestre.



O valor fica muito acima do défice de 1% registado nos primeiros três meses do ano passado, e acima da meta do governo para o conjunto do ano. O Executivo aponta para um défice de 0,2%.



E mesmo com este excedente, Mário Centeno mantém a meta.