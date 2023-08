Salvini diz ser dever social e económico redistribuir parte das receitas da banca

Matteo Salvini, entrevistado esta quarta-feira pela rádio pública de Itália, considera que a aplicação de uma nova taxa aos lucros extraordinários dos bancos do país é uma justiça social.As sucessivas subidas das taxas de juro, para conter a inflação, contribuíram de forma decisiva para lucros recorde no sector da banca. O que levou o Governo de Roma a aplicar um imposto de 40 por cento sobre os lucros extraordinários destas instituições.O antigo ministro das Finanças António Bagão Félix compreende a decisão do Governo de Itália e fala de uma estratégia financeira que é também política.