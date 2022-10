Samsung regista queda de 23,5% nos lucros líquidos no terceiro trimestre

O resultado é justificado pelo abrandamento no setor global dos semicondutores.

Ao mesmo tempo, o lucro líquido desceu 15,4% em comparação com o trimestre anterior, indicou a Samsung em comunicado.

Ainda assim, o lucro líquido da empresa no terceiro trimestre foi ligeiramente superior às previsões dos analistas sul-coreanos.

Para o quarto trimestre, a empresa espera maiores vendas de circuitos integrados graças ao lançamento de novos produtos pelos principais fabricantes de telemóveis.

Para 2023, a Samsung acredita que, "embora as incertezas geopolíticas sejam suscetíveis de amortecer a procura até certo ponto no primeiro semestre do ano", a procura pode "recuperar mais tarde", impulsionada pela instalação crescente de novos centros de dados e pela adoção da memória DRAM da quinta geração em novos produtos informáticos.