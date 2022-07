Sánchez diz que banca e energia beneficiam com inflação e têm obrigação de ajudar

"As dificuldades da maioria não podem ser as alegrias de uma minoria", disse Sánchez, a propósito do imposto extraordinário e temporário que o Governo espanhol decidiu aplicar aos maiores bancos e companhias do setor da energia, sobre ganhos com juros e comissões e sobre as vendas em 2022 e 2023.

Para o líder do Governo espanhol, uma coligação do partido socialista (PSOE) com a plataforma de esquerda Unidas Podemos, trata-se de fazer uma "partilha mais justa" dos custos da guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro com uma invasão da Rússia.

Sánchez lembrou "o impacto tão duro, tão contundente no custo de vida" que tem a escalada da inflação, agravada pela guerra na Ucrânia, depois de dois anos de pandemia e recordou as medidas que Espanha tem tomado para tentar responder à subida dos preços, com uma inflação que em julho se situou, no país, em 10,8%, o valor mais alto em 38 anos, segundo dados conhecidos hoje.

O Governo espanhol já adotou, desde o início da guerra, medidas de apoio a famílias e setores mais afetados pela inflação no valor de 30 mil milhões de euros, o equivalente a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha, segundo Sánchez, que garantiu que sem estes apoios, a inflação estaria agora nos 15%.

O imposto sobre as maiores empresas do setor da energia e sobre os maiores bancos é, neste contexto, "uma medida de justiça social" e também uma "obrigação", defendeu o chefe do Governo espanhol, que lembrou as ajudas estatais aos bancos na última crise financeira.

"Podem e devem ajudar o país a sair desta situação, exatamente como Espanha ajudou os bancos a sair da crise financeira e exatamente como estão a fazer outros países europeus", afirmou, numa conferência de imprensa em Madrid para fazer um balanço do primeiro semestre de governação.

A banca e as empresas do setor da energia criticam o novo imposto, negam lucros extraordinários associados à inflação e ponderam recorrer à justiça para evitar a sua aplicação.

Para os bancos, o novo imposto é mesmo contraproducente, por retirar capacidade aos bancos de ajudar a economia num contexto de crise.