Sanções do Japão estendem-se ao primeiro-ministro da Rússia

O Executivo japonês explica que estas sanções têm por objetivo robustecer os "esforços internacionais" pelo fim da guerra na Ucrânia. Desta feita, o pacote aprovado em Tóquio abrange o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin.

Segundo uma nota do Ministério japonês dos Negócios Estangeiros, altos responsáveis políticos, empresários e militares da Rússia e das repúblicas separatistas pró-russas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, engrossam a lista de nomes já submetidos a sanções, entre os quais o próprio presidente russo, Vladimir Putin.

Petróleo. Embargo com ressalva



O novo pacote de sanções é conhecido um dia depois de o Japão ter feito saber que se prepara para avançar com um embargo às importações de petróleo da Rússia - sem todavia deixar cair projetos negociados com Moscovo, tendo em vista minimizar o impacto no abastecimento de energia ao país.



"Para um país como o Japão, que depende muito das importações de energia, é uma decisão muito difícil, mas a coordenação do G7 é mais importante num momento como este", afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em declarações aos jornalistas no Kantei, residência oficial do chefe de governo.



Este anúncio aconteceu na esteira de uma reunião, por videoconferência, com os homólogos do G7 - grupo que agrega Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido - , durante a qual foi reafirmado o compromisso de cortar na dependência energética da Rússia. O G7 ficou aquém de um acordo para interditar as importações de petróleo russo. Mas comprometeu-se a trabalhar no sentido de um transição que permita definir rotas alternativas de abastecimento.





"Com base na declaração dos líderes do G7, decidimos tomar medidas para embargar o petróleo russo", escreveu o primeiro-ministro japonês no Twitter.



Fumio Kishida quis ainda enfatizar que continuará a trabalhar "de perto" com o G7 e os países envolvidos na guerra em curso desde o final de fevereiro, desde logo a Ucrânia. Por revelar ficou, todavia, um calendário para o embargo japonês ao petróleo russo.



No ano passado, o petróleo russo pesou perto de 3,6 por cento nas importações do Japão - a maior parte do crude consumido pelos japoneses é adquirito ao Médio Oriente.



