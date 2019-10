Sanções dos EUA obrigam Cubana de Aviação a suspender voos para Caracas

Num comunicado, divulgado na sua página na internet, a CA explicou que "em 18 de outubro, o Governo dos Estados Unidos divulgou novas medidas económicas coercitivas unilaterais contra Cuba cuja implementação afeta o setor da Aviação Civil de Cuba, em particular a companhia Cubana de Aviação".

Por outro lado, explica-se que a CA "foi notificada por empresas de `leasing` de países terceiros da cessação de contratos de arrendamento já assinados, o que provocou o cancelamento de voos internacionais para os seguintes destinos: Santo Domingo (República Dominicana), Cancun (México), Caracas (Venezuela), Porto Príncipe (Haiti), Fort de France (Martinica) e Point de Pitre (Guadalupe)"

"As medidas são uma prova fidedigna do recrudescimento e agressividade do bloqueio económico comercial e financeiro, mantido há quase 60 anos contra o nosso país e trazem, como consequência, o agravamento dos danos económicos, bem como o incumprimento de acordos comerciais contraídos, o que causa insatisfação nos nossos passageiros, com o consequente impacto na imagem das empresas cubanas", afirma-se.

A companhia aérea adiantou que as sanções vão afetar também o transporte nacional em Cuba, cujas rotas vão ser reajustadas e que os passageiros vão ser reembolsados.

"A CA pede desculpas pelos inconvenientes ocasionados, inerentes às novas medidas que impõe o Governo dos Estados Unidos contra o nosso país (Cuba) e reafirma que, apesar da sua escalada agressiva, buscará as soluções pertinentes para continuar prestando os seus serviços", conclui.