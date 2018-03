Partilhar o artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio Imprimir o artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio Enviar por email o artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio Aumentar a fonte do artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio Diminuir a fonte do artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio Ouvir o artigo Santa Casa no Montepio. PSD entrega no parlamento projeto que recomenda proibição do negócio