Santander ainda sem data para retirada de mercados permite venda de ações até 2019

Lusa25 Jul, 2018, 20:52 | Economia

"Ainda não temos essa data porque depende de como decorre o processo de venda das ações e a obtenção das autorizações necessárias" para a retirada das bolsas de valores da Argentina, Brasil, Lisboa e Itália, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da instituição bancária.

A mesma fonte remeteu mais informações para o comunicado hoje enviado ao mercado, que refere que, "devido à exclusão e com o propósito de adequadamente tutelar os interesses dos acionistas do Banco Santander nos mercados alvo", a instituição vai "oferecer a esses acionistas a opção de venderem as suas ações nas bolsas de valores espanholas".

Esse processo vai decorrer "durante um período de tempo não inferior a um mês e não superior a três meses, conforme a jurisdição em causa, sem custos de intermediação ou corretagem, e ao preço de cotação no momento em que se produza a referida venda", acrescenta a comunicação feita pelo Santander ao mercado em Portugal.

"Estima-se que a facilidade de venda seja implementada nos mercados alvo nas datas correspondentes, entre agosto e janeiro de 2019, sujeito à obtenção das autorizações necessárias", indica ainda aquela informação, que ressalva que os pormenores da venda "serão oportunamente comunicados em cada um dos mercados alvo, assim que forem sendo obtidas as correspondentes autorizações".

O Conselho de Administração do grupo espanhol Santander decidiu solicitar a "exclusão voluntária" das suas ações de quatro mercados, entre eles o Euronext de Lisboa, de acordo com uma informação ao mercado publicada hoje.

Adicionalmente, deliberou solicitar a exclusão voluntária das ações no índice de preços e cotizações disponível no México para ações de sociedades estrangeiras.

O grupo explica que esta decisão foi adotada no âmbito de um "processo de racionalização" dos mercados onde as ações do Banco têm uma cotação secundária e, em particular, tendo em consideração o reduzido volume de negociação da ação do Banco Santander nesses mercados.

À medida que forem sendo obtidas as correspondentes autorizações por parte das autoridades supervisoras de cada um dos Mercados Alvo, o Banco Santander comunicará em cada um desses mercados a data efetiva de exclusão e os detalhes relevantes sobre a transferência das ações registadas nas bolsas de valores afetas ao sistema de registo espanhol (Iberclear).

Segundo o banco, as ações do Banco Santander continuarão a estar admitidas à negociação nas bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência, através do Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Contínuo), em Nova Iorque (onde estão admitidas à negociação na forma de ADRs), Londres (onde estão admitidas à negociação na forma de CDIs) e em Varsóvia.