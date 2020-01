Santander Totta não está interessado na participação de Isabel dos Santos no Eurobic

O Santander Totta não está interessado na participação de Isabel dos Santos no Eurobic, que está à venda. O presidente do banco diz ainda que as notícias da última semana sobre o antigo BPN não ajudam a recuperar a confiança na banca. O Santander apresentou agora lucros de 527 milhões de euros relativos ao ano passado.