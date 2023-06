Santos Silva pede PS com espírito reformista e sem medo das corporações

O presidente da Assembleia da República considerou hoje essencial que o PS e o Governo tenham espírito reformista, procurem sempre defender o interesse geral e se assumam sem medo face às resistências das corporações ou grupos particulares.

Estes recados foram transmitidos por Augusto Santos Silva no discurso que proferiu no jantar do segundo dia das Jornadas Parlamentares do PS, que terminam na terça-feira, no Funchal.

Sem se referir a casos políticos em concreto, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros começou por advogar, perante os deputados socialistas, a seguinte linha de demarcação: "Onde uns querem reduzir a política à espuma dos dias e aos casos anedóticos, o PS deve forcar-se nas prioridades".

"O PS tem de ter claras essas prioridades e ter espírito reformista", frisou.

Augusto Santos Silva afirmou depois que o PS "deve defender o interesse geral" e "não pode ter medo das resistências particulares que as transformações sempre suscitam".

"Não deve confundir o interesse geral com o interesse de cada grupo particular, ou cada corporação, qualquer que seja a aparente força desse grupo ou dessa corporação", advertiu, embora sem mencionar nenhum setor social em concreto.

Para o presidente da Assembleia da República, o Governo e o PS devem seguir "uma lógica de continuidade" ao nível da sua ação política. E justificou:

"As transformações que o país já conheceu resultam da continuidade das políticas. E as prioridades que o país necessita que sejam enfrentadas exigem essa continuidade das políticas. Podem outros falar nos dramas reais ou inventados, nos percalços reais ou inventados, do quotidiano da política nacional. O PS deve focar-se nessa que é uma vantagem essencial do país e da democracia política", defendeu.

Na parte final do seu discurso, tal como antes já tinha feito o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, Augusto Santos Silva defendeu a tese de que o PS "é o garante fundamental da estabilidade política" em Portugal.