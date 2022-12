São necessários sacrifícios para recuar a inflação, diz Rui Baleiras

Em declarações à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Rui Baleiras explicou que impor um limite ao aumento das rendas pode prejudicar alguns inquilinos no próximo ano.O analista espera que, perante os resultados deste ano, em que houve maior crescimento da economia do que o previsto e menor défice, o Governo se concentre em apoiar as famílias desfavorecidas, pagar a dívida dos hospitais e da TAP.