São Tomé e Príncipe. Governo e sindicatos retomam acordo salarial de 2.500 dobras mas manifestação mantém-se

"Concluímos mesmo que seja complemento, porque no fundo o que nós queremos é que o valor de 2.500 dobras [101 euros] como base fosse para os bolsos das pessoas, ou seja, é o rendimento das pessoas e nós pusemos que esse complemento seja salvaguardado, tal como o 13.º mês e o subsídio de férias e a continuidade para discussão para 2023 e 2024", disse o secretário-geral da Organização Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, João Tavares.

Além disse, adiantou que "a partir deste ano, o subsídio de férias e o 13.º, que é o subsídio de Natal, estão confirmados".

Entretanto, João Tavares afirmou que "o pré-aviso de greve e a manifestação mantêm-se de pé" tendo em conta a hora do término das negociações e o trabalho de mobilização já desencadeado pelas centrais sindicais.

"Vamos falar com os nossos membros o que nós acordamos aqui, mas a manifestação vai ter que acontecer. Não vamos desmobilizar as pessoas pelo facto de termos concordado com a proposta de decreto, que não foi publicado ainda", disse João Tavares.

A manifestação dos trabalhadores da função pública está agendada para às 15:00 locais, 16:00 em Lisboa.

As negociações entre o Governo e os sindicatos para os aumentos salariais na função pública têm-se arrastado nos últimos meses, tendo culminado com o anúncio dos protestos, no início desta semana.

Na quarta-feira, o executivo são-tomense anunciou ter submetido ao Presidente da República, Carlos Vila Nova, um decreto, aprovado sem acordo com os sindicatos, para a implementação do "complemento salarial" em 2.500 dobras.

"Todos os funcionários e agentes públicos que auferem neste momento 1.100 dobras [cerca de 45 euros], passariam automaticamente a auferir 2.500 dobras por mês. Isto é um dado certo e garantido, inclusive neste momento o decreto já se encontra na Presidência da República para efeito de promulgação [e] mal o decreto seja promulgado pelo Presidente da República imediatamente iniciaremos o pagamento desse complemento salarial", explicou o ministro das Finanças, Engrácio Graça.