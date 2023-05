São Tomé enfrenta desafios para transitar a país de rendimento médio no fim de 2024 diz Banco Central

"Do meu ponto de vista, há muita coisa que tem que se negociar. Mas nós, de acordo com os nossos indicadores atuais, o esforço e de acordo com o programa, mantemos a intenção de consiga fazer `upgrade` em finais de 2024", disse Américo Ramos em declarações à agência Lusa, à margem das reuniões anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

"O Governo assim decidiu e tudo se vai fazer para que consigamos passar dessa fase transitória. Mas temos que ter a plena consciência que as condições, o ambiente internacional não é muito favorável às grandes reformas que é necessário serem feitas até nós atingirmos este `upgrade`", advertiu.

Antes das crises provocadas pela pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia, com aumentos de preços e de dívidas dos países, "o país estava no bom caminho" e os indicadores que serviram de base para São Tomé e Príncipe ser proposto para passar do grupo de países menos avançados parao grupo dos países de rendimento médio eram nesse sentido, explicou o governador.

"Eles continuam a este nível, ao nível aceitável", mas o agravamento da crise económica "é visível e está presente" e por isso "pode acontecer chegar ao ponto de alterar alguns indicadores", admitiu Américo Ramos.

O governador do Banco Central são-tomense frisou que "são situações que não dependem da vontade do país, são situações internacionais", e que há uma equipa nacional que tem trabalhado junto às Nações Unidas para "fazer um levantamento, um diagnóstico das necessidades, da trajetória, dos problemas".

É atendendo à conjuntura internacional que São Tomé e Príncipe "continuará a precisar do apoio internacional, dessa solidariedade internacional", razão pela qual atribui grande importância ao papel do BAD e à sua participação nas reuniões anuais do Grupo, que decorrem até sexta-feira em Sharm el Sheikh, no Egito.

A recomendação para graduar São Tomé e Príncipe foi considerada pela primeira vez em 2015 e assentou principalmente nos progressos alcançados no rendimento `per capita` e formação de capital humano, considerados suficientes para satisfazer os critérios de elegibilidade, por parte do Banco Mundial, apesar do incumprimento no índice de vulnerabilidade económica.

O país lançou uma estratégia de transição para permitir uma saída por etapas, de modo a garantir a sustentabilidade do desenvolvimento endógeno do país.

Em janeiro de 2018, o Governo liderado por Patrice Trovoada - novamente no poder - entendeu propor à comunidade internacional a extensão por mais três anos do período de transição e espera estar pronto para fazer o `upgrade` para país de médio rendimento até final de 2024.