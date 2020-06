Sassoli exige acordo de Estados-membros para pacote de 750 milhões

O presidente do Parlamento Europeu diz que o plano de recuperação apresentado pela Comissão não será aprovado no Parlamento sem um acordo prévio sobre os recursos próprios da União. David Sassoli considera que os 750 mil milhões de euros do Fundo que Comissão vai buscar aos mercados podem endividar as gerações futuras se não houver garantias sobre a forma como esse dinheiro vai ser pago.