SATA continua sem voar para Estados Unidos e Canadá até 14 de junho

"Considerando a evolução da situação relativa à covid-19, a Azores Airlines irá estender a suspensão dos seus voos para Toronto, Boston, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt até 14 de junho de 2020", avançou hoje a empresa açoriana em comunicado.

Os voos para Toronto (Canadá), Boston (Estados Unidos), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha) estavam inicialmente suspensos até 06 junho, período que se prolonga agora até dia 14.

A SATA indica que os passageiros que viram o seu voo cancelado terão a "possibilidade de agendar a sua viagem" até 31 de dezembro de 2020 ou de solicitar um `voucher` com validade de um ano para "planear viagens futuras".

"Esta situação poderá ser reavaliada em virtude da evolução do surto de covid-19", acrescenta a empresa.

A restante operação do grupo SATA está suspensa até 31 de março.

Em 19 de março, o Governo Regional determinou a suspensão das ligações aéreas da transportadora entre todas as ilhas da região, operadas pela SATA Air Açores.

Também nesse dia, o líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, anunciou que iriam ser suspensas todas as ligações aéreas do exterior para o arquipélago, da responsabilidade da Azores Airlines.

Em 30 de abril, o presidente do Governo Regional anunciou que a transportadora aérea, da qual a região é acionista único, continuaria sem operar, exceto em casos de força maior ou transporte de carga, mas sem indicar uma data. Em 06 de maio, a empresa anunciou que irá continuar sem voar até 31 de maio.

A SATA e a Ryanair não estão a operar para os Açores, mas a TAP nunca deixou de voar para a região, mantendo ainda duas ligações semanais para São Miguel e uma para a Terceira.

Desde o início do surto foram confirmados 145 casos da covid-19 nos Açores, 40 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 83 recuperações (53 em São Miguel, 11 na Terceira, sete no Pico, seis em São Jorge, três na Graciosa e três no Faial) e 16 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (107), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Atualmente há quatro ilhas sem casos ativos: Flores, Corvo e Santa Maria, que nunca registaram casos, e Terceira, em que todos os infetados já recuperaram.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.