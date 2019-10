Sata Internacional em plano de contingência devido a pré-aviso de greve dos tripulantes

A Sata Internacional-Azores Airlines acionou o seu plano de contingência, que poderá afetar as ligações áreas com atrasos ou cancelamentos, na sequência do pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine entre hoje e segunda-feira.

Em comunicado, a companhia aérea avança que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-aviso de greve para os próximos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro 2019.

"A transportadora aérea Sata Internacional-Azores Airlines acionou o plano de contingência para situações desta natureza, admitindo que possam vir a ser afetadas, por atrasos ou cancelamentos, as ligações aéreas previstas para o referido período", refere o comunicado.

Segundo a companhia, será apenas garantida a realização de ligações que se encontram abrangidas pelos serviços mínimos obrigatórios, nomeadamente entre o continente e as ilhas do Faial, Pico e Santa Maria, bem como o voo Boston/Ponta Delgada/Praia (18 de outubro), dado que tem início antes do período de greve.

As duas ligações previstas para o período em questão, designadamente as ligações para Frankfurt, Boston, Toronto, Praia, Porto, Lisboa e Funchal podem sofrer atrasos ou cancelamentos, segundo a companhia.

Com o objetivo de minimizar os constrangimentos nos próximos dias, a transportadora aérea está a contactar os passageiros cujas ligações possam estar em risco, apresentando soluções alternativas, sempre que estas existam.

No entanto, a companhia aconselha ainda que os passageiros que têm reservas efetuadas para o período em questão podem pedir para alterar a sua viagem para data posterior, sem custos adicionais, ou pedir o reembolso da mesma.

A Lusa tentou entrar em contato com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, mas sem sucesso.