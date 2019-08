SATA regista aumento de 8% no número de passageiros no primeiro semestre de 2019

Lusa14 Ago, 2019, 20:05 | Economia

"As transportadoras aéreas do grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, transportaram 705,7 mil passageiros no primeiro semestre de 2019, mais 52,5 mil do que no mesmo período do ano anterior, o que corresponde a um crescimento de 8%", avançou a companhia aérea em comunicado de imprensa.

Na SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, "foram transportados 306,5 mil passageiros nos primeiros seis meses deste ano", mais 19,7 mil do que em igual período de 2018, ou seja, mais 7%.

Já a Azores Airlines, responsável pelas ligações com o exterior dos Açores, transportou 399,2 mil passageiros no primeiro semestre de 2019, o que se traduziu "num acréscimo de 32,8 mil passageiros" (mais 9%).

Segundo a SATA, foram as rotas entre os Açores e Lisboa, Porto e Funchal que "mais contribuíram para o crescimento homólogo registado, apresentando uma variação de 12%", seguindo-se as rotas entre os Açores e os Estados Unidos da América, com um crescimento de 9%.

A companhia acrescenta que também as taxas de ocupação médias subiram em comparação com 2018, 4% na SATA Air Açores e 8% na Azores Airlines.

O grupo SATA registou prejuízos de 20,84 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano (16,85 milhões na Azores Airlines e 3,99 na SATA Air Açores), de acordo com informações enviadas à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no início de julho.

Em 2018, a companhia aérea açoriana tinha registado um prejuízo de 53,3 milhões de euros, um agravamento de 12,3 milhões face ao ano de 2017.