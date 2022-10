Saturação da rede elétrica nacional está a bloquear novos investimentos privados em renováveis

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios o antigo presidente da ERSE, Jorge Vasconcelos, considera que mais do que investir nas interligações por gasoduto à Europa, Portugal devia apostar na modernização das redes de transporte e distribuição de energia, até porque há quem queira investir em Portugal e não o possa fazer porque a rede não tem capacidade.Segundo Jorge Vasconcelos, a situação ainda se torna mais incompreensível porque para fazer esta modernização não são necessários dinheiros públicos, basta autorizar os privados a avançar. É uma decisão estratégica, que depende apenas de Portugal, e para a qual não é preciso dinheiro publico.Segundo o antigo presidente da ERSE, os operadores continuam "prisioneiros de um modelo de organização do sector elétrico do passado", e não prepararam as redes para absorver uma grande capacidade de novos recursos de geração de eletricidade. Lembra que quanto mais depressa isso acontecer, mais rapidamente será possível aumentar a procura de eletricidade, coberta por fontes renováveis, e interagir com o mercado espanhol.Jorge Vasconcelos defende que, em termos gerais, Portugal deve reforçar a sua ligação a Espanha, porque isso é que importa no âmbito da negociação do mercado de energia da União Europeia. Admite que Portugal, nesta aproximação, não tem nenhuma vantagem competitiva, até porque a procura de energia em Portugal é um quinto da espanhola. Os espanhóis têm sete terminais de gás natural e ligações por gasoduto a França e ao Norte de Africa, mas, ainda assim, considera que é fundamental que Portugal e Espanha tenham ideias claras sobre a organização dos mercados de gás e eletricidade.Relativamente aos pregos do gás e da eletricidade, Jorge Vasconcelos não tem dúvidas que nesta altura a melhor opção é o mercado regulado.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Bárbara Silva do Jornal de Negócios.