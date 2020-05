Saúde. Dívida do SNS nos níveis mais baixos de sempre

As dívidas do Serviço Nacional de Saúde a fornecedores nunca foi tão baixa. Em Março, as dívidas em atraso, a 90 dias, somavam 169 milhões de euros. Os pagamentos em atraso representam 11 % do total das dívidas. O valor dos pagamentos em atraso abrange 46 hospitais. Mas os efeitos da Covid-19 ainda vão ser contabilizados. O Presidente da Associação Administradores Hospitalares denunciou os interesses envolvidos nas dívidas dos hospitais.