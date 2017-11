Saúde do Centro realça "resposta exemplar" dos profissionais às populações

Lusa16 Nov, 2017, 15:56 | Economia

"A resposta às populações do lado da saúde tem sido exemplar", disse José Tereso, em Pedrógão Grande, no momento em que quatro carrinhas para apoio domiciliário foram oficialmente confiadas aos centros de saúde local e dos municípios de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

O presidente da ARS recomendou aos cidadãos da região com eventuais problemas de saúde resultantes dos incêndios que eclodiram em Pedrógão Grande e em Góis, no dia 17 de junho, "que se dirijam ao presidente da junta ou da câmara", conforme o caso, ou aos responsáveis do Serviço Nacional de Saúde da área da sua residência.

"É de registar que os profissionais de saúde deste vasto território tiveram um trabalho excelente até hoje", afirmou, incluindo na sua declaração todos os municípios afetados pelos fogos, na região Centro, depois daquela data, designadamente na sequência da tragédia de 15 e 16 de outubro.

A entrega formal das viaturas, nas instalações do Centro de Saúde de Pedrógão Grande, contou com a presença de Luísa Vale, em representação da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), que realçou a missão da instituição na gestão "também de fundos de outras entidades" que quiseram apoiar as vítimas dos incêndios.

Em meados de junho, a FCG "assumiu-se como doadora" e acabou por vir a administrar a "conta solidária" da Caixa Geral de Depósitos (CGD), entre outros contributos.

"Devemos isto aos portugueses", sublinhou Luísa Vale, com raízes familiares no concelho da Pampilhosa da Serra, frisando que "mais de 30 mil doadores participaram" nesta iniciativa da CGD.

A representante da Fundação Calouste Gulbenkian afirmou que, "nestes momentos complicados e difíceis", a fundação, enquanto gestora desses fundos, tem "um olho posto no futuro" das comunidades atingidas pelas tragédias dos últimos meses, tendo em vista "maior qualidade da intervenção na resposta" aos problemas causados pelos fogos.

"Que sementes é que ficam para uma nova exigência na qualidade da resposta?", questionou, salientando a importância de, após ser "retomada a normalidade", dar "um passo à frente" a pensar no amanhã do interior de Portugal.

Luísa Vale disse à agência Lusa que, na área da saúde, serão ainda entregues, nos próximos meses, três viaturas de saúde idênticas - para Góis, Penela e Pampilhosa da Serra - além dos equipamentos em falta para todas elas.

Interveio também na sessão o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, que estava acompanhado de José Farinha Nunes, presidente do município da Sertã, e João Graça, vice-presidente da autarquia da Castanheira de Pera, entre outros responsáveis políticos e da área da saúde.