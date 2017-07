Science4you entra em dez países e exportações superam vendas domésticas no 1.º semestre

Lusa 19 Jul, 2017, 11:27 / atualizado em 19 Jul, 2017, 11:27 | Economia

Em comunicado, a Science4you indica que, no primeiro semestre deste ano, somou 10 novos mercados aos destinos de exportações: Marrocos, República Dominicana, Letónia, Estónia, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Taiwan, Rússia e Bielorrússia.

As vendas totais de brinquedos educativos e de atividades de ciência experimental (que incluem campos de férias e festas de aniversário) cresceram 46% no primeiro semestre deste ano face ao mesmo período do ano passado, num total de 5,5 milhões de euros.

Entre janeiro e junho deste ano, o mercado internacional representou "mais de metade das vendas da empresa portuguesa de brinquedos educativos", uma vez que o valor das exportações já ultrapassou as vendas domésticas.

O fundador e presidente da Science4you, Miguel Pina Martins, refere, citado no comunicado, que é "expectável que no segundo semestre esta diferença seja ainda mais acentuada, sobretudo por causa dos Estados Unidos".

"Estamos bastante entusiasmados com os resultados que a equipa alcançou no primeiro semestre. Este crescimento é um indicador muito positivo para os objetivos que nos propusemos alcançar até ao final do ano", disse ainda Miguel Pina Martins.

Sublinhando que o negócio dos brinquedos é "marcadamente sazonal, com mais de 60% das vendas a realizarem-se no período do Natal", o presidente da Science4you considera que o desempenho do primeiro semestre "é fundamental para a estratégia de crescimento e internacionalização" da empresa.

Criada em 2008, a Science4you tem como objetivo terminar o décimo aniversário, que se assinala no próximo ano, "com vendas de 23 milhões de euros".

Esta empresa 100% portuguesa nasceu de um projeto académico do seu fundador e dedica-se à produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos educativos que estimulam o conhecimento de crianças e jovens.

Financiada por capital de risco e `business angels`, a Science4you foi criada no âmbito do Programa FINICIA, com um capital social de 55 mil euros, dos quais 45 mil euros foram financiados pela Inovcapital.

A empresa, que exporta para mais de 30 países e que conta com uma linha de mais de 500 brinquedos científicos, tem escritórios em Lisboa e no Porto e duas filiais no estrangeiro, uma em Madrid, em Espanha, e outra em Londres, no Reino Unido.