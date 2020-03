SEAL deixa alerta contra "lockout patronal" no Porto de Lisboa

No início da semana, o SEAL já tinha deixado denúncias contra as empresas que operam o Porto de Lisboa, de estarem a levar a cabo um processo de transferência de estivadores da AETPL para outras duas empresas: a Porlis e a ETE Prime, “constituídas pelos mesmos operadores portuários associados da AETPL e que pediram a insolvência desta empresa”.





Agora, o sindicato vem denunciar o que apelida de “lockout patronal”, com as empresas de estiva a impedirem os trabalhadores da AETPL (50% dos estivadores de Lisboa) de ter “acesso aos seus terminais portuários para trabalhar nos serviços mínimos para que estão escalados pelo SEAL”. O sindicato lamenta que possam estar a ser privilegiados os interesses económicos dos operadores portuários, “a maioria dos quais entregues a capital sediado fora do País”.

Um acto que o sindicato considera que, “em tempos de Pandemia, se torna perfeitamente criminoso”.





“A realização de todos os serviços essenciais e impreteríveis já é de elevada importância em tempos de normalidade (…) em tempos de Pandemia são absolutamente cruciais para a nossa defesa colectiva”, lembra o SEAL com um alerta: “Para que todos os navios que escalam o porto de Lisboa sejam operados, é imprescindível que todos os estivadores profissionais de Lisboa, tanto das empresas de estiva como da AETPL, possam todos trabalhar neste porto”.





O sindicato dos estivadores classifica ainda de “mentira o argumento patronal de que os trabalhadores da AETPL já cessaram o seu contrato de trabalho com a AETPL” e apela ao Governo “para que tome a iniciativa de redesenhar os serviços essenciais para combater a pandemia, que obrigue os patrões a recuar no lockout que engendraram e que encontre soluções para que todos os estivadores de Lisboa tenham condições para aceder ao trabalho que, nos últimos dois dias, foram impedidos de realizar”.