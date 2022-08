Seca antecipa vindimas no Douro

A seca e a consequente falta de água estão a fazer com que as vindimas no Douro estejam a ser antecipadas cerca de duas semanas em relação ao normal da época de vindimas. Com as uvas mais pequenas e algumas secas, adivinha-se um ano de menos produção na região mas, exatamente por causa do calor, os vinhos deverão ser de excelente qualidade.