Seca. Comissão Interministerial reúne-se na 5.ª feira para avaliar necessidade de mais medidas

"Marcámos para esta semana a Comissão Interministerial da Seca [...] onde vamos poder fazer um ponto de situação com o IPMA e com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção-Geral da Agricultura, para perceber exatamente qual é a situação das albufeiras, a situação das albufeiras para uso agrícola, qual a situação de seca e de água nos solos", referiu o ministro à margem da Lisbon Energy Summit & Exhibition 2023, que decorre até dia 01 de junho, em Lisboa.

Nessa reunião, no dia 01 de junho, a Comissão Interministerial da Seca -- que junta os ministérios do Ambiente e da Agricultura -- vai também avaliar, com base na informação que for apresentada, "se são necessárias medidas em particular nos territórios com maior `stress` hídrico".

Neste momento, os dados apontam para a existência de uma situação de seca extrema e severa em 37% do território nacional, no Alentejo e sul do país, havendo já restrições no uso da água nas barragens da Bravura (Algarve) e Monte da Rocha (Alentejo).