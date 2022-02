Seca nos campos alentejanos cada vez mais complicada

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Com as culturas de outono/inverno perdidas e sem pasto para o gado, a situação está a cada dia mais complicada nos campos alentejanos. São vários meses sem chuva que estão a deixar desesperados os agricultores da margem esquerda do Guadiana.